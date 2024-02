HB Ostrov tak zůstává ve hře v boji o prvenství po základní části nejvyšší domácí soutěže, ale nemá to ve svých rukou. Do umístění na prvních třech místech, a tedy o nasazení do play off, zásadně promluví výsledek utkání mezi Havířovem a pražským El Niněm, které se bude hrát 29. února.

Havlíčkův Brod má už všechny silné soupeře za sebou. „Havířov zůstává jediným týmem, který by mohl El Niňo porazit, jinak si to už pražský klub pohlídá,“ poznamenal k pravděpodobnému vývoji závěru základní části extraligy trenér havlíčkobrodských stolních tenistů Tomáš Demek.

Havířov přijel ve čtvrtek do Havlíčkova Brodu s pozměněnou sestavou. Za nezpochybnitelnou jedničkou Tomášem Polanským hrál na pozici dvě Šimon Bělík. Ten se na úvod držel s domácí jedničkou Pavlem Širučkem statečně, přesto utkání skončilo podle očekávání. Domácí hráč zvítězil 3:1. „Sestava mě trochu překvapila, ale čekal jsem, že Kamil Koutný, trenér Havířova, na nás zkusí něco vymyslet. Pavel Širuček se ale zaskočit nenechal,“ zdůraznil Tomáš Demek.

Poté prohrál Tomáš Tregler s Tomášem Polanským 0:3, výsledek byl možná až moc jednoznačný. „Tomáš Tregler nehrál dobře. Ale Tomáš Polanský byl jasným favoritem, dalo se čekat, že si v tomto utkání poradí,“ připojil svůj komentář trenér HB Ostrov.

Vedení vrátil na stranu HB Ostrov David Reitšpies, který rovněž ve třech setech přehrál Jana Valentu. „Davida musím pochválit, hrál dobře, utkání s přehledem ovládl,“ ocenil výkon Davida Reitšpiese Tomáš Demek.

Duel pak vygradoval soubojem Pavla Širučka s Tomášem Polanským. Hostující borec působil dlouho lepším dojmem, ale vše se zlomilo za stavu 7:7 ve třetím setu. „Někdy to tak je, že takové prasátko úplně změní zápas a rozhodne o výsledku. Pavel Širuček měl štěstí a to k tomu patří,“ dodával Tomáš Demek.

Příští utkání hraje HB Ostrov v pátek 16. února, kdy se představí na půdě NH Ostrava, osmého týmu v průběžné tabulce. Pak čekají havlíčkobrodské stolní tenisty jen KT Praha, Hradec Králové a KST Ostrava, i tato tři utkání hraje HB Ostrov venku.

Extraliga mužů ve stolním tenise - (přehrávané) 15. kolo:

HB Ostrov Havlíčkův Brod - SKST Tesla Batteries Havířov 3:1

Širuček - Bělík 3:1 (9, 1, -9, 9)

Tregler - Polanský 0:3 (-6, -9, -7)

Reitšpies - Valenta 3:0 (7, 9, 8)

Širuček - Polanský 3:2 (-4, 8, -6, 8, 7)