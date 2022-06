Pro mnohé z účastníků byla její přítomnost u vysočinské výpravy překvapením. „Někteří vedoucí výprav byli zmatení, protože si mě spojují s tím, že jsem sportovně vyrůstala v Čáslavi, a to je Středočeský kraj,“ prozradila Jarmila Kratochvílová v rozhovoru pro web olympijskytym.cz.

Přestože má zážitky z největších světových akcí, možnost nastoupit na plochu jako vlajkonoška výpravy přijala s velkou pokorou. „Byla jsem moc ráda, že mě o to kraj požádal,“ přiznala letitá obyvatelka Golčova Jeníkova. „Z Vysočiny pocházejí další velká jména českého sportu. Třeba i olympijští vítězové – rychlobruslařka Martina Sáblíková nebo judista Lukáš Krpálek. Věřím, že z takovéto akce jednou vzejdou další vynikající sportovci, na které budeme v budoucnu hrdí.“

Startuje Olympiáda dětí a mládeže. Vysočinu povede atletka Kratochvílová

Celé slavnostní zahájení si užívala. „Byl to pro mě velký zážitek. Po dlouhé době jsem totiž viděla pohromadě kupu mladých lidí, kteří chtějí sportovat. V době covidu bylo vše pozastavené a u dětí jsem si všímala až nechuti sportovat. Tady jsem nabyla dojmu, že to zase bude dobré,“ radovala se vynikající běžkyně.

Všudypřítomné atributy „velkých“ olympijských her v ní navíc vyvolávaly příjemné vzpomínky na dobu, kdy sama závodila. „Nesení vlajky, oheň, hymna. To vše mi připomínalo, že jsem takové chvíle taky prožívala,“ připustila stříbrná olympijská medailistka z roku 1980. „Děti byly nadšené, tváře měly vyzdobené samolepkami. Myslím si, že tyto čtyři dny soutěží jim dají mnoho zkušeností do budoucna.“

Sama sport stále sleduje a atletiku obzvlášť: „Zajímá mě, jestli atletky dokáží můj světový rekord překonat. Pořád tak sedávám se stopkami u televize. Už jsou mi asi souzené,“ usmála se Kratochvílová.