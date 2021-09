Jak jste byl spokojený s letní přípravou?

V porovnání s minulým rokem nám vyšlo skoro, opakuji skoro všechno, co jsme měli v plánu.

Začali jste poměrně brzy, už krátce po polovině června?

Právě to pozitivně hodnotím, že jsme se s celým týmem potkali už v červnu a začali v Novém Veselí část individuálních kondičních tréninků. První týden společně, další tři pak každý hráč samostatně.

Měl zmíněný první týden spíše charakter utužení kolektivu?

Ano, měl jakýsi sociální charakter. Stanovili jsme si principy, na nichž chceme tým budovat a v něm pracovat. Osvědčilo se to jako skvělý krok.

Po této fázi už přišla na řadu klasická příprava…

Od osmnáctého července trénujeme pohromadě. Příprava byla hodně náročná, trénovali jsme dvoufázově. Kromě silových tréninků jsme měli i ty atletické, ale každý den také herní. Balon tak měli chlapci neustále v rukách, pilovali jsme herní činnosti.

Změní se nějak herní styl Nového Veselí v nadcházející sezoně?

Uvědomujeme si, že po těch letech, co je klub v extralize, už musíme systém naší hry změnit. Naši soupeři už totiž věděli, co hrajeme, znali slabé i silné stránky naší hry. Proto jsme ji obohatili o nové kombinace. Herní styl jsme chtěli pořádně vyladit, ale vlastně se mu věnujeme prakticky neustále.

Co zranění, vyhýbala se vám?

Celá letní příprava byla náročná a únavná, ale naštěstí nás nepostihlo žádné náročné zranění. Hráči jako Ptáčník či Tomášek, kteří šli na konci loňské sezony na operaci, se do přípravy zapojili o něco později. Zdravotně je kádr v pořádku, za to jsme rádi.

Oproti loňsku jste také sehráli daleko více přípravných zápasů. Co vám ukázaly?

Ukázaly nám pozitiva, ale také negativa v naší hře. Na nich musíme dál pracovat. Odehráli jsme osm kvalitních duelů, jedinou skvrnou byly dva nesehrané zápasy s Novými Zámky, ty ale kvůli situaci na slovenské straně. Protivníky jsme však měli velice kvalitní, vždyť nás prověřily špičkové týmy ze Slovinska, Rakouska či Maďarska a také mančaft z Německa.

O nadcházejícím víkendu začne další extraligový ročník. Jaký podle vás bude?

Česká nejvyšší soutěž je nesmírně vyrovnaná, každý tým v ní má velkou kvalitu. V některých klubech proběhla spousta změn, třeba Brno či Kopřivnice zaznamenaly hodně příchodů. Těžko předpokládat, v jaké síle kdo bude, to se uvidí až po nějakých pěti odehraných kolech.

S jakými ambicemi vstupuje do svého šestého extraligového ročníku Sokol Nové Veselí?

Naším základním sportovním cílem je postup do play-off, tedy po základní části umístění mezi nejlepší osmičkou. Vedle toho ovšem myslíme také na dlouhodobý klubový cíl. A tím je i pro tento ročník komponování mladých hráčů z naší akademie do kádru mužů. Tak, aby mladí hráči viděli, že když na sobě budou pracovat, mají dveře do áčka otevřené.

Sezonu zahájíte na půdě zřejmě nejsilnějšího možného protivníka. Narazit hned v prvním kole na obhájce loňského titulu z Plzně, to je velká výzva…

Samozřejmě jde o těžký vstup do sezony. Na druh stranu si myslím, že je vždy lepší hrát s takovým favoritem v úvodu sezony než až později, v další části. Pokud můžeme překvapit mistra, tak spíše na začátku, kdy ještě není tak sehraný. Navíc jeho zkušenější hráči mívají pomalejší rozběh do ročníku.

Hraje se v neděli v 10.30. Dopolední termíny Novému Veselí v minulé sezoně moc po chuti nebyly, že?

Je to atypický čas, proto vyrazíme k zápasu už v sobotu a v Plzni přespíme. Nemáme podobné časy rádi, ale je naší povinností se na utkání stoprocentně připravit.