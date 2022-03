Na Kypru se závodilo v polovičním ironmanu a v olympijském triatlonu. Do něj, na tratě o vzdálenosti 0,75 km plávání, 24 km cyklistika a 5 km pět, vyběhl v kategorii veteránů také Petr Mejzlík.

Po plavecké části byl třebíčský triatlonista na konci vedoucího balíku. Na kole se posunul pořadím nahoru a v běhu svoji pozici udržel. Celkově Mejzlík skončil dvanáctý, ve své kategorii zvítězil. „Pro mě je téměř šokující výsledek,“ netajil překvapení Petr Mejzlík. „Kategorie byla pro mě nevýhodná, přece jenom už čtvrtým rokem startuji v kategorii 60+.“

Závod výrazně ovlivnilo nepříjemné počasí. „Vítr foukal po celou dobu závodu, teplota vzduchu se pohybovala mezi dvanácti až třinácti stupni,“ popsal reálie závodu třebíčský šampion. „Na závod ale vylezlo slunce, což bylo dobré. Voda měla patnáct stupňů. Prý zde byla největší zima v tomto období za posledních třicet let.“

Startovní pole vzhledem k nepříznivým podmínkám prořídlo „Původně bylo přihlášeno patnáct padesátníků, v cíli nás bylo osm. Přesto jsem takovýto výsledek nečekal,“ hlásil spokojený Mejzlík. „Někteří závodníci se pro plavání převlékali, já jsem to ale dal v dresu a získal jsem tím čas. Šok byl pro mě, když jsem na kole dojel do depa. Tam bylo šest nebo sedm kol, takže jsem byl hodně vpředu. Koukal jsem do výsledků a měl jsem desáté plavání a šesté kolo. Takže někteří fakt asi zmrzli. Mám zážitek, který se už asi opakovat nebude.“

