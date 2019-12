KLOBOUKY – TŘEBÍČ 9:5

V úvodní desetiminutovce se mohlo dvakrát měnit skóre, ale Zbořil nedal velkou šanci a Snipers nastřelili břevno. Domácí tým se prosadil díky Jedličkovi, který se obtočil rychle kolem tyčky. Za hosty dokázal rychle kontrovat Sýkora a stejně byl úspěšný Dlabač, jenž dokázal odpovědět na vedoucí branku Zbořila.

Také druhá třetina byla velmi vyrovnaná, ale Klobouky se dostaly do vedení, které držely po celou dobu. Snipers mohli litovat zahozených šancí, brankář Ott v domácí brance se překonával. To v závěrečném dějství to byla úplně jiná písnička. Snipers sice mohli i vyrovnat, ale potom už byl na hřišti jen jeden tým.

„O výsledku zápasu rozhodla třetí třetina, ve které jsme úplně vypadli z koncentrace a kupili chyby. Domácí toho dokázali využít,“ uvedl k utkání trenér Michal Pazderník.

Branky a nahrávky: 10. Jedlička (Klimeš), 13. Zbořil (Gregr), 25. Zbořil (Gregr), 31. Jedlička (Chmela), 34. Zbořil, 49. Zbořil (Liznar), 50. Klimeš (Šmerák), 52. Šmerák (Svoboda), 58. Gregr (Fiala) - 12. Sýkora (Mátl), 15. Dlabač, 31. Halama (Homolka), 40. Mátl (Halama), 52. Malich (Mátl). Rozhodčí: Havelka – Hollósy, vyloučení: 2:1, využití: 0:1. Divá: 12. Třetiny: 2:2, 3:2, 4:1. Třebíč: Brestovský – Rezek, Picmaus, Štveráček, Machálek, Homolka, Svoboda, Blaha – Malich, Sýkora, Mátl, Dlabač, Benáček, Halam, Hobza.