1.MVIL OSTRAVA - TŘEBÍČ 3:2p

V úvodu utkání byl exdruholigový ostravský celek mírně aktivnější a zkraje 7. minuty se také dostal do vedení. Valigůra byl faulován a Patrik Němec začal proměněným trestným střílením plnit hattrick. Jenže záhy bylo srovnáno po brance Kelblera, asistoval F. Salák.

Ve druhé třetině hosté prohospodařili přesilovou hru a pak znovu udeřili domácí. Slovák sice ještě šanci nevyužil, ale Němec po přihrávce Valigůry vstřelil svou druhou branku. Potom se rozhořela velká bitva, do konce třetiny již branka nepadla.

V závěrečném dějství Snipers rychle srovnali, potom oba celky nevyužily po jedné přesilovce, a tak bylo zřejmé, že zápas spěje do prodloužení. To mohl ještě odvrátit Malich, ale třebíčský hráč netrefil dvě minuty před koncem poloprázdnou branku. V době, kdy na časomíře svítil čas 2:22, se pak symbolicky trefil Němec.

„Utkání nebylo moc pohledné, ale za to velmi bojovné a vyhrocené. Škoda, že se utkání místy zvrhlo v zápasy sumo,“ našel vhodný příměr trenér Třebíče Michal Pazderník.

„Bylo to opatrné utkání, kdy soupeř čekal na naše chyby. My je dneska v obraně výjimečně nedělali. Jenže dáváme čím dál méně branek a místo toho, abychom to ve třetí třetině dohráli, tak se klepeme o výsledek,“ přidal hodnocení ostravský kouč Vojtěch Kořínek.

Branky a nahrávky: 7. Němec, 28. Němec (Valigůra), 63. Němec (Mechel) - 8. Kelbler (F. Salák), 44. Mátl (Machálek). Rozhodčí: Sladký – Brus. Vyloučení: 2:2, bez využití. Diváci: 29. T5etiny: 1:1, 1:0, 0:1 – 1:0. Třebíč: Brestovský – Machálek, Rezek, Picmaus, Štveráček, Homolka, Svoboda, Blaha – Janata, Benáček, Malich, D. Salák, Mátl, Dlabač, Kelbler, F. Salák, Hobza.

1. Troopers 13 12 0 1 0 118:65 37

2. Hranice 13 7 2 1 3 86:71 26

3. FBC Letka 13 7 2 0 4 69:60 25

4. Klobouky 14 4 3 2 5 100:92 20

5. Horní Suchá 14 5 1 3 5 78:76 20

6. Hluk 13 4 3 2 4 77:82 20

7. Opava 14 5 1 1 7 69:72 18

8. Kopřivnice 14 4 3 0 7 92:97 18

9. Pelhřimov 12 5 1 1 5 63:68 18

10. Svitavy 13 5 0 2 7 74:80 17

11. 1.MVIL Ostrava 12 4 1 0 8 55:88 14

12. TŘEBÍČ 13 2 0 4 8 71:101 10