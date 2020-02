Florbalisté Třebíče potřebují vlít nové síly do žil. Ty psychické. Herně to bylo znovu proti Horní Suché v pořádku. Tedy dvě třetiny. Jenže zkraje té třetí přišlo snížení Slezanů na 4:2 a od té doby se hra Snipers zbortila jako domeček z karet.

Florbalové utkání Snipers Třebíč. Ilustrační foto | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Tříbrankový náskok znovu nestačil. Co bylo platné, že dvě třetiny se hrálo podle třebíčských not. Co bylo platné, že Snipers Horní Suchou výkonem přehráli a přestříleli. Zase jsou bez bodu.