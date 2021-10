Snipeři si připsali čtvrtou výhru. Bod navíc jim v prodloužení zařídil Vochyán

V šestém kole Národní ligy se florbalisté Třebíče představili podruhé v sezóně na domácím hřišti. Soupeřem jim byl silný tým MVIL Ostrava. Třebíčští šli do utkání s touhou a cílem navázat na kvalitní výkony z minulých kol a pokračovat ve sbírání tolik důležitých bodů do ligové tabulky. To se jim po dramatické přestřelce nakonec podařilo.

Florbalisté třebíčských Sniperů (v modrém) o víkendu zdolali celek Ostravy až díky vítězné brance v nastaveném čase. | Foto: Jaroslav Loskot

Od počátku zápasu se hrálo ve vysokém tempu. Do vedení šli hosté, když v početní výhodě, při signalizovaném vyloučení Sniperů, překonal gólmana Brestovského z levého křídla střelou do vinglu Tesárek. Z vedení se Ostrava dlouho neradovala, protože za půldruhé minuty se v brankovišti nejlépe zorientoval domácí Žák a bylo srovnáno. Se závěrem úvodní třetiny přišly další góly. Nejdříve se v rozmezí dvou minut dvakrát prosadil třebíčský Benáček, na jeho druhý zásah však bleskově odpověděl hostující Němec - 3:2. Fotbalisté Rapotic válcují konkurenci. Chceme být půlmistrem, neskrýval Kovařík Přečíst článek › Do druhé části vstoupili lépe domácí a po chvíli jejich převahu vyjádřil novic v modrobílém dresu Vejmělka. Ovšem ani teď Snipeři neodskočili nadlouho. Postaral se o to svým zásahem ostravský Lacina. Herní převahu měli ale stále Snipeři a Sýkora už v polovině zápasu zamířil přesně, když dorážel střelu v pádu střílejícího Mátla - 5:3. Za chvíli však opět Lacina korigoval na rozdíl jediného gólu. Také třetí třetina se nesla ve znamení domácího tlaku, nicméně góly si modrobílí nechali až na 49. minutu, kdy se v rozmezí dvaceti vteřin trefili Sýkora a Benáček. Snipeři rázem vedli o tři branky a zdálo se být rozhodnuto. Jenže v poslední desetiminutovce byli postupně vyloučeni domácí Mátl a o chvíli později Žák. Fotbalisté Moravce letos dávají zapomenout na trápení z předchozích dvou ročníků Přečíst článek › Obě početní výhody Ostrava využila ke zkorigování výsledku a minutu a půl před závěrem základní hrací doby při hře bez brankáře srovnal na 7:7 Mechel. Nastavení nemělo dlouhého trvání, zato rychlý spád. Nejdříve přišlo sekání hostujícího Buganského, oceněné dvouminutovým trestem. V následné početní výhodě se utrhl Vochyán a střelou pod víko rozhodl o tom, že dva body zůstaly v Třebíči - 8:7. „Škoda našich neproměněných šancí, zápas jsme mohli vyhrát v základní hrací době. MVIL nám navíc ukázal, jak se hraje v početní převaze. Zisku dvou bodů si ceníme,“ hodnotil vítězství kouč Snipers Michal Kelbler. TŘEBÍČ – OSTRAVA 8:7 pp

Branky: 6. Žák, 17. Benáček, 18. Benáček, 22. Vejmělka, 29. Sýkora, 49. Sýkora, 49. Benáček, 61. Vochyán - 5. Tesárek, 19. Němec, 24. Lacina, 32. Lacina, 51. Němec, 56. Valigůra, 59. Mechel. Rozhodčí: L. Ležák – M. Ležák. Vyloučení: 3:4. Využití: 2:2. Diváci: 97. Třetiny: 3:2, 2:2, 2:3 - 1:0. Snipers Třebíč: Brestovský (Bazala) – Štveráček, Picmaus, Blaha, Machálek, Vejmělka, Černý – Benáček, Janata, Žák, Svoboda, Vochyán, Jahoda, Sýkora, Mátl, Dlabač.