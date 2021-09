Opět Dlabač se Žákem přidali další dvě branky a najednou do bylo 2:4. Příznivý vývoj ovšem Třebíč neudržela a po dvou brankách domácích se šlo do třetí třetiny za nerozhodného stavu.

Jako první šli do vedení domácí, ale třebíčští Snipeři skóre během jediné minuty otočili brankami Žáka a Dlabače. Hranice do první přestávky vyrovnaly, jenže začátek prostřední části patřil celku z Vysočiny.

Bezmála takřka rok trvala herní pauza florbalistů Třebíče. K úvodnímu utkání letošního ročníku Národní ligy o víkendu zajížděli do Hranic, odkud se vrátili s těsnou porážkou 4:5.

O druhém zářijovém víkendu zahájila své boje Národní liga. Florbalistům Třebíče se vstup do ní nepodařil.

