Po loňském čtvrtém místě zůstal kádr Slzy téměř totožný. Došlo v něm jen k malým pohybům. „Z rodinných a časových důvodů nemůžeme letos počítat s Mírou Ludesem, někteří hráči budou k dispozici z důvodu práce jen občas, ale to je v amatérském sportu běžné,“ prozradil útočník David Fiala.

K týmu se připojil Jan Přibyl, zůstává také Martiny Pysk, který přišel již v jarní části. „Domluvili jsme se také s Ondřejem Širokým. Zapojí se do přípravy a následně uvidíme, jak bude na zápasy k dispozici,“ dodal Fiala.

Silné obsazení má Slza v brankovišti. Vloni nastoupilo do branky kvarteto hráčů (Pojer, Martin, Musil, Hašek), připraven byl i Jiří Schönberger.

Přes tento přetlak je v jednání ještě návrat Luboše Maxy. „Otázku brankářů budeme řešit z týdne na týden. Někteří kluci hrají hokej, do toho zamíchá s účastí práce či rodina. Proto jsem rád, že můžeme na brankářském postu kvalitně obsadit jak zápasy, tak i tréninky,“ netajil spokojenost obránce Martin Hanzl.

Na Okříšky čeká v sezoně zvýšený počet soupeřů. Do startovního pole by měly přibýt slovenský Zohor a brněnští Eagles. S jakým cílem vstoupí Slza do nové sezóny? „Cílem bude umístit se v horní polovině tabulky,“ má jasno Fiala. „V domácích podmínkách bychom chtěli pravidelně bodovat a musíme zlepšit venkovní utkání, kde se nám minulou sezónu moc nedařilo.“