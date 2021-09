V klubu s dlouholetou tradicí, který v předchozích letech nesl název Slza Přibyslavice, došlo přes léto k přejmenování na původní název Slza Okříšky. „Už minulou sezónu jsme se přestěhovali zpět do Okříšek, kde klub vznikl a kde městys vybudoval nové hokejbalové hřiště. Přejmenování klubu tak bylo logickou variantou a v nové sezóně už budeme opět vystupovat jako klub z Okříšek,“ sdělil hrající trenér Slzy David Fiala.

Hokejbalisté Okříšek v sobotu vstoupí do nového ročníku druhé ligy. | Foto: archiv Deníku

