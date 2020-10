Velmi solidní vstup do sezony. To si bez nejmenších výčitek mohou říct hokejbalisté Přibyslavic. Po očekávané porážce v premiéře se Sudoměřicemi 3:0 další dvě utkání ve druhé lize zvládli. Na vítězství v Brně s rezervou Bulldogs navázali vysokou výhrou 6:1 s Hodonínem.

Hokejbalisté Slzy si šli jasně za svým cílem od začátku zápasu. „Hodně nám pomohly dva rychlé góly. Dodalo nám to sebevědomí i klid,“ pochvaloval si hrající trenér David Fiala.

Po dvou třetinách svítilo na ukazateli skóre 4:1, ale Přibyslavice druhou výhru v sezoně ještě slavit rozhodně nemohly. Jihomoravané totiž do posledního dějství vstoupili s cílem rozkouskovat hru a vyvést soupeře z herní podoby. „To se také Hodonínu částečně povedlo. My jsme na chvilku vypadli z role a přestali hrát svou hru,“ litoval Fiala.

Jenže hosté agresivitu v osobních soubojích začali přehánět a výsledkem bylo pětiminutové vyloučení. V něm se Slza prosadila a definitivně nervózní utkání vyhrála. „Máme po třech kolech dvě výhry na kontě, to je v podstatě podle plánu. Škoda jen, že jsme lépe nezvládli úvodní zápas se Sudoměřicemi. Dlouho jsme byli v poli vyrovnaným soupeřem, utkání zlomily až přesilovky,“ uvedl Fiala.

Slzu čeká v dalším kole výjezd do Jihlavy, představí se na hřišti místního SK. „Je to asi největší favorit naší soutěže. Nemáme ale co ztratit, pokusíme se uspět,“ dodává Fiala.