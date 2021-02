"Cestování mezi evropskými zeměmi během pandemie stále přináší vysoké riziko nákazy a míra infekce v Česku je vysoká," řekl šéflékař Norské lyžařské asociace Öystein Andersen. "Hlavní byla obava možnosti nakažení koronavirem v Novém Městě na Moravě," konstatoval manažer Espen Bjervig.

Závody ve Vysočina Areně nebudou zdaleka prvními v této sezoně, které norská reprezentace v čele s hvězdami Therese Johaugovou a Johannesem Hösflotem Klaebem vynechá. Kvůli obavám z koronaviru nestartovala koncem roku v Davosu a Drážďanech a nezúčastnila se ani etapového Tour de Ski.

O víkendu seveřané startovali ještě bez Klaeba ve finském Lahti. Nyní se chystají závodit ve Falunu, ale na generálku před mistrovstvím světa nepřijedou. Otázkou je, zda se odváží do Oberstdorfu (Norsko zavřelo hranice).

"I když rozhodnutí norské reprezentace vzhledem k epidemické situaci a blížícímu se mistrovství světa chápeme, její neúčast nás mrzí. A to zejména s ohledem na to, že jsme od nich měli příslib, že do Nového Města na Moravě reprezentanty vyšlou," uvedl pro Lukáš Sacher, ředitel běžeckých disciplín Svazu lyžařů ČR.

"Nic to ovšem nemění na tom, že se ve Vysočina Areně uskuteční skvělé závody, které budou posledním testem před začátkem mistrovství světa a na kterých se představí celá řada velkých hvězd světového lyžování," řekl Sacher.

Pořadatelé SP na Vysočině ve středu oznámili, že získali od ministerstva zdravotnictví výjimku pro konání závodů za přísných hygienických opatření. V programu 83. ročníku tradiční Zlaté lyže jsou 20. a 21. února klasické sprinty a distanční závody na 10 km žen a 15 km mužů volnou technikou.