Světový pohár v kvadriatlonu pro letošní rok začal v neděli 19. května mistrovstvím Evropy na krátké trati. Maďarské Gyékényes hostilo závod s názvem eXtremeMan Q30-Sprint European Championship, který byl také zahajovacím závodem Světového poháru 2024.

Petr Mejzlík (druhý zprava) zahájil kvadriatlonovou sezonu ziskem zlaté medaile na evropském šampionátu. | Foto: archiv Petra Mejzlíka

U vodní plochy Gyékényes Kotró lake se prezentovali závodníci z Itálie, Polska, Maďarska, Německa, Slovenska a Česka, aby se utkali o evropské tituly v jednotlivých věkových kategoriích. Závod odstartoval v pravé poledne 750 m plaváním, následovalo 20 km cyklistiky, dále 5 km jízdy na kajaku a závěrečný 5km běh dal podobu výsledkovým listinám.

V kategorii 60 - 69 let startoval z oddílu TJ Spartak Třebíč Petr Mejzlík. Časem 1:56,34 hod. se mu podařilo před domácími závodníky Lajosem Vecserim a Árpádem Kocsisem vybojovat evropské zlato! "Byl to boj o vítězství od začátku do konce. S Lajosem spolu z vody po plavání, ujel jsem mu na kole, on mě dojel na kajaku, takže do depa po kajaku zase spolu. Kousek jsem mu rychlejším depem poodběhl a jak jsme se míjeli po otočce, zjistil jsem, že mu trochu utíkám. Takže závod jsem pro mě překvapivě rozhodl právě během, což se mně stalo snad poprvé za celou kariéru," hodnotí Petr Mejzlík a dodává: "Krásný závod, souboj od začátku do konce a určitě nezapomenutelné."

Celkovým vítězem závodu a mistrem Evropy se stal Maďar Ferenc Czima /1:29,13h/, před Italem Leonardem Giustim a dalším domácím závodníkem Attilou Kissem.