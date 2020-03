S rozhodnutím neotálela, brzy následovalo po vyhlášení vlády nouzového stavu. „Je jasné, že rozhodnutí ukončit sezonu bylo pro mnoho lidí smutné, ale situace ve společnosti je nyní daleko vážnější,“ uvedl stanovisko výkonného výboru svazu Filip Šuman.

Pro nejvyšší soutěže to znamení sezonu nula, stejně jako pro některé další. Tedy i pro Národní ligu, kde ve skupině Východ hrají Snipers Třebíč. To by je mělo ve třetí nejvyšší soutěži zachránit, přestože v prvním kole play-down prohrávali s týmem Svitav 2:0 na zápasy.

„V případě postupů a sestupů je to nastaveno jasně. Tam, kde nebyli sestupující nebo postupující určeni finálně na hřišti, nejde tato rozhodnutí učinit od stolu. V některých soutěžích již byli sestupující a postupující určeni, tam je rozhodnutí platné. Tam, kde se nedohrálo dle předpisů, zůstává právo pro přihlášení soutěže pro sezonu 2020/2021 těm družstvům, která startovala v dané soutěži i v sezoně letošní,“ vysvětlil Šuman v rozhovoru pro svazový web.

Podle jeho slov by se daly některé soutěže dohrát, pokud by přestávka trvala jen do 11. dubna. To se však nejeví jako reálné.