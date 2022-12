Házenkáři Nového Veselí vstoupili do středečního utkání 17. extraligového kola lépe a rychle si nad tabulkovým lídrem vytvořili tříbrankový náskok. Nejprve 4:1 a o pár minut později 8:5.

Plzeň snížila a dařilo se jí na další branky domácích pravidelně odpovídat. K vyrovnání ale došlo až ve 22. minutě. Pak se Talent dostal do vedení, to mu ale Sokol ještě do konce poločasu dokázal sebrat.

Nové Veselí nakonec ovládlo úvodní dějství těsným jednobrankovým náskokem - 13:12.

Druhou půli odstartoval přesnou trefou domácí Gregorovič, Západočeši se ale následně trefili hned čtyřikrát, tři branky z toho měl na svědomí Terzić. Poté si Západočeši vypracovali největší náskok v průběhu celého zápasu - 15:18.

Nové Veselí to ovšem nepoložilo a ve 44. minutě Jakub Flajsar srovnal stav na 22:22. Poslední část zápasu byla extrémně vypjatá. Oba týmy se střídaly ve vedení, nikdo nechtěl udělat chybu.

Další kritický okamžik pro domácí přišel dvě minuty před koncem. Halíček mohl ze sedmičky vyrovnat na 28:28, ale příležitost neproměnil. I přesto ale hráči Nového Veselí srovnali a při hře Talentu bez gólmana mohli jít do vedení, jenže dalekonosnou střelou netrefili prázdnou branku.

I tak ještě ale dokázali odpovědět na trefu Režnického, po oddechovém času vyrovnal na konečných 29:29 osm vteřin před koncem Bendicsek.

HÁZENÁ - CHANCE EXTRALIGA MUŽŮ, 17. KOLO

NOVÉ VESELÍ - PLZEŇ 29:29

Nejvíce branek: Halíček 9, Bartůněk 4, J. Flajsar 3, Tomášek 3, Bendicsek 3 – Terzić 7, Bláha 5, Kosteski 4, Nejdl 4, Režnický 4. Rozhodčí: Pluhař, Suchánek. Vyloučení: 3:7. ŽK: 1:1. Diváci: 210. Poločas: 13:12.



Další středeční výsledky 17. kola: Karviná – Maloměřice Brno 27:22, Dukla Praha – O2xyworld HBC Jičín 35:22.



TABULKA

1. Plzeň 17 15 1 1 577:458 31

2. Lovosice 16 14 0 2 525:461 28

3. Karviná 17 12 2 3 521:450 26

4. Dukla Praha 17 11 1 5 541:501 23

5. Prešov 15 8 3 4 480:408 19

6. Zubří 15 8 1 6 445:408 17

7. Fr.-Místek 16 8 0 8 469:459 16

8. NOVÉ VESELÍ 17 6 4 7 451:464 16

9. Kopřivnice 16 7 1 8 487:483 15

10. Jičín 17 6 0 11 479:491 12

11. KP Brno 16 4 3 9 418:455 11

12. Strakonice 16 3 1 12 419:555 7

13. Maloměřice 17 3 0 14 431:529 6

14. Hranice 16 0 1 15 403:524 1