Závod, který má start a cíl v Praze, nese název L'Etape Czech Republic by Tour de France.

"Těším se, bude to obrovský zážitek," říká česká rychlobruslařka,jež si tím zpestří přípravu.

Tour de France počesku

Závod se startem a cílem v Praze na Strahově má dvě varianty. Dlouhá trať vede kolem sídla prezidenta v Lánech, závodníci projedou Beroun a čekají je sprinterské i vrchařské prémie.

Sáblíková se kdysi pokoušela prorazit na kole mezi profesionálkami, i proto s radostí kývla na tuhle příležitost. Proti ostatním amatérům - mladým i starým pánům - pojede trasu dlouhou 130 kilometrů.

"Lákadlem je úplně všechno od vesničky se zázemím, jízdou v balíku nebo tím, že tam budou bannery a doprovodná auta. Bude to výzva, i když to asi bude bolet," dodala 34letá česká hvězda, trojnásobná olympijská vítězka z let 2010 a 2014.

Ovšem pozor, jedním dechem varovala soupeře: "Nehodlám riskovat."

Důvod je nasnadě - cyklistika je pro ni v tuhle chvíli jen a jen zpestření.

Závod je určený všem cyklistickým nadšencům. Zvažovala jste start dlouho?

Tour de France hltám, takže bylo jasno brzy. Takový sportovní svátek si nenechám ujít.

Inspirujete se tedy u hvězdných cyklistů?

Pokud to jde, jsem během Tour nalepená každý den u televize. Někdy mám tedy trénink, takže si to pustím až večer zpětně. Dnes už je taková doba, že je to technicky možné, což je super.

Máte pro tenhle závod nějaký cíl?

Uvidíme, jaké bude počasí. Budu si muset dát pozor. Někdo to pojme, že se pojede projet, jiní to budou hnát… Zřejmě se utvoří skupinky, tak snad nezůstanu sama. Zřejmě nepojedu na sto procent, musím se soustředit na rychlobruslení.

Kdyby se vám to povedlo, neuvidíme vás na kole častěji?

Mě to pořád baví. Letos jsem toho na silničním kole najela nejvíc za svou kariéru. Ale blíží se olympiáda, která je na prvním místě.

Jste v plné přípravě?

Ano, hned poté odjíždíme na soustředění do Itálie.

Už jste se v létě dostala na led?

Celkem na čtrnáct dní. A musím říct, že to bylo fajn. Chybělo mi to. To se mi v minulosti nestávalo, v létě se mi na led moc nechtělo.

Zmínila jste, že jste trénovali s Italy. Jaké to bylo?

Náročné. Oni jsou výkonnostně jinde. Když jsem jezdila s klukama, tak to byla výzva, abych je udržela. Tak trochu sbírám zkušenosti.

Je to jiná příprava než obvykle?

Není to tak výrazná změna. Snažíme se jet víc rychlých kol. Jde to, někdy je člověk v háku, někdy vepředu. Petr říká, že je to v pohodě, řeší to i s italskými trenéry. Prý jsem na dobré cestě.

Už přemýšlíte nad další sezonou? Co kdyby se zase zima zúžila na pár závodů?

Snažím se nad tím neuvažovat. V minulé sezoně to bylo docela psychicky náročné. Asi by mi nevyhovovalo, kdyby se to opakovalo. Kdybych nad tím moc přemýšlela, mohlo by to narušit přípravu po psychické stránce.

Z Číny přicházejí různé zprávy. Jednou se mluví o povinném očkování, potom zase o karanténě…

Jo, pár věcí se ke mně dostalo, ale teď to nemá smysl řešit, ještě se to tisíckrát změní. Až bude jasno, tak se přizpůsobím.

Prozradíte, zda jste se nechala očkovat?

Nemusím to tajit, očkovaná jsem.