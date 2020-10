Ladislav Václavek byl dlouholetý činovníkem SK Slavice a také pravidelně turnaj hrál. Po jeho úmrtí v loňském roce se v klubu rozhodli turnaj po něm pojmenovat.

Turnaj se hrál od jara až do minulého víkendu, kdy proběhlo finále. Dvanáct přihlášených účastníků bylo rozdělono do dvou skupin, ze kterých postoupili čtyř nejlepší do bojů o umístění.

Výsledky Memoriálu Ladislava Václavka

o 3. místo: Vitouš - L. Němec 2:1 (4:6, 6:3, 7:5)

finále: T. Němec - Novotný 2:0 (6:2 ,6:3)

PETR HOLÝ