Třebíčský půlkař Janík po protestu finále běžel

Přestože nedokončil rozběh, finále třebíčský půlkař Tadeáš Janík běžel. A vůbec ne špatně. Na mistrovství republiky atletů do 22 let, které se konalo minulý víkend v Plzni, zasahovala jury. Ta dva závodníky, kteří rozběh pro pád nedokončili, pustila do finále a viníka pro porušení pravidel diskvalifikovala.

Tadeáš Janík (č. 40). | Foto: Jiří Jíra

Spolu s dvacetiletým Tadeášem Janíkem pád na šesti stech metrech postihl také o rok mladšího Daniela Vaidiše z SKP Union Cheb. Viníkem byl následně označen dvaadvacetiletý Petr Pavlišen ze Spartaku Praha 4, který byl podle pravidla o strkání do jiného závodníka nebo bránění v běhu diskvalifikován. „Po protestu jsem byl do finále zařazen,“ upozornil na vývoj kolem mužské mistrovské osmistovky sám Tadeáš Janík. Nakonec to byl závod z jeho strany celkem povedený, atlet z Třebíče byl v cíli za 1:55,54, od medaile ho dělilo 68 setin sekundy. „Skončil jsem na pátém místě,“ doplnil zbývající informace Tadeáš Janík. Závod vyhrál v čase 1:53,98 favorizovaný Daniel Kotyza z Univerzity Brno.