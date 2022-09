Hned na úvod vás čeká souboj na půdě Frýdku, kde to tradičně bývá těžké. Jste připraveni porvat se o první body?

Myslím, že prvních několik zápasů, vzhledem k soupeřům, kteří nás čekají, budou důležité a mohou napovědět, jak si letos budeme stát. Nicméně sezona bude ještě dlouhá. I když ve Frýdku skončil výborný Vojta Petrovský, vhodně doplnili kádr a budou určitě silnější než loni. Přesto nemůžeme mít jiné cíle než jet tam pro body.

Frýdek posílil o bratry Mlotkovi či zkušeného Zbránka. Co čekáte od nedělního zápasu?

Se všemi třemi se dobře znám, hlavně s Mlotky, se kterými jsem několik let hrál v Karviné, a pořád se vídáme. Proto pro mě bude zápas zajímavější než jiné. Jak už jsem zmiňoval, Frýdek proti loňsku posílil i vzhledem k tomu, že přišlo několik hráčů, kteří za sebou mají medailové úspěchy z nedávných let právě z Karviné. Takže to bude určitě náročný zápas.

Když mluvíte o Karviné. Jak se těšíte na brankářský miniduel s jejich posilou Martinem Galiou?

Na zápasy s Karvinou se vždy dost těším. Nejen kvůli tomu, že je to jeden z nejlepších týmů ČR a zápasy s nimi mají vždy dobrou kvalitu, ale také proto, že tam hraje dost mých bývalých spoluhráčů, ať už z Karviné nebo z Veselí. To že se navíc vrátila do Karviné taková házenkářská persona, jako právě Martin, atraktivitu jen zvyšuje.

KAREL LÍBAL, KAROLíNA STRAKOVÁ