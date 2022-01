Dosavadní výsledky

etapa 1B

3. místo, celkově 3.

etapa 2

20. místo, celkově 6.

etapa 3

17. místo, celkově 7.

etapa 4

23. místo, celkově 9.

etapa 5

18. místo, celkově 9.

etapa 6

8. místo, celkově 9.

V následujících etapách se propadal v celkovém pořadí vždy o jednu či dvě pozice níže. Příčina byla stále stejná: „Rychlé etapy nejsou moc pro nás. Nejsme dostatečně rychlí, soupeři nás předjíždějí,“ hlásil Prokop.

Velká nepříjemnost nastala po čtvrté etapě. „Po dojezdu jsme zjistili, že jsme dostali dvě a pět minut penalizace za překročení rychlosti,“ popisoval další trable Prokop. „To se stát může, ale ta velká penalizace nás v klidu nenechala. Zjistili jsme, že jsme v uvedeném úseku vůbec rychlost nepřekročili. Předložili jsme důkazy i video a uvidíme, jak se to vyřeší. S tou malou penalizací nic nenaděláme, tam jsme opravdu jeli rychle. Otázkou je, jestli to bylo na dvě, nebo jenom jednu minutu. Ale to se prostě stává.“

Ve čtvrteční etapě si Prokop udržel devátou příčku, v páteční před dnem volna svoje umístění udržel. „V šesté etapě jsme si zlepšili trošku náladu, protože v posledních etapách jsme končili okolo dvacítky, což nebylo nic zajímavého,“ uvedl v nahrávce usměvavý Prokop. „Půlku Dakaru máme za sebou a jdeme odpočívat. Auto funguje, i když dostává zabrat stále víc a víc, ale jedeme dál!“

V neděli čeká závodníky na Dakaru sedmá etapa, která bude měřit 701 kilometr. V přiložené fotogalerii naleznete momentky z letošního závodu.



Letos se mi tam vytrácí duch Dakaru, hodnotí závod Ouředníček



Zdroj: Loskot JaroslavVysočinu na nejtěžší rallye obvykle reprezentuje také velkomeziříčský pilot Tomáš Ouředníček. Ten letos soutěž vynechal, závod však pečlivě sleduje. Pro Deník exkluzivně zhodnotil první polovinu závodu.



Co říkáte na letošní Rally Dakar?

Letošní ročník je ohromně zajímavý. Velmi mě zajímalo, jak si povedou vozy v nové kategorii T1+ (jede i Martin Prokop - pozn. aut.). Od prvního okamžiku se ukazuje, že vozy z původní kategorie T1 jsou úplně mrtvé. Nikomu se nedaří držet krok s novými vozy, byť jsou tam i zkušení jezdci. Jede se totiž v neskutečném tempu. Pořadatelé nejprve slibovali, že závod povedou až dolů do náročné pouště, kde jsme byli v roce 2020. Nakonec na toto úplně rezignovali a udělali tam iks smyček okolo Rijádu, takže se z toho stalo takové WRC, extrémně rychlá soutěž. Ti borci se tam tahají doslova o vteřinky. Letos se mi tam tak trochu vytrácí duch Dakaru jako dálkové soutěže. Člověk nemusí vůbec rozložit síly, protože od prvního okamžiku se jede úplně na maximum. Ani ty etapy nejsou nijak extrémně dlouhé.



Na to právě trochu žehrá Martin Prokop. Že jsou to rychlé závody a jejich Shrek nestíhá.

Klukům se asi nepovedlo vychytat převodovku, vyladění převodů s motorem a velikostí kol. Patrně mají problém najít správný kompromis. V zimě se jim povedlo postavit auto výborně. Navíc je to spolehlivý vůz. Za to musím kluky od Martina pochválit. Vždyť dostavěli to auto týden před závodem. Bude to prostě potřebovat ještě vychytat. Na druhou stranu na prvních místech jsou vozy s tříapůllitrovými motory s turbem. Těm současný vůz Martina nebude schopen konkurovat.



I z tohoto pohledu je ale Prokopovo průběžné deváté místo solidním umístněním, že?

To je super! Ono se toho ve druhé polovině závodu ještě hodně moc stane. V tom vysokém tempu dělají závodníci fatální chyby. Bude se i stupňovat únava špičkových jezdců. Pak bude záležet, jak to kdo zvládne. Martin má v půlce perfektní pozici. Když udrží svůj výkon, myslím si, že z těch osmi před ním nedojedou všichni do cíle.