Nejvíce na to doplatila v juniorské kategorii Anna Hostičková, která nakonec prohrála se Španělkou Elsou Hernanades. Bronzovou medailistku z loňského mistrovství světa přitom držela dlouho v šachu.

Po dvou kolech vedla, ve třetím ji došlo a boj nakonec prohrála. „Stalo se to, co jsem předpokládal. Kvůli zakrytým ústům nebylo okysličení těla dostatečné, svaly už ji neposlouchaly. Těžko říci, jak by to dopadlo, kdyby se bojovalo bez roušek,“ zalitoval kouč pelhřimovského klubu a SCM Bohemia.

Nejen roušky byly problémem. Turnaj obecně provázely obrovské zmatky, časový plán byl spíše jen orientační. To bylo v kombinaci s nařízením o sníženém počtu bojovníků v hale a tudíž nutným přesunům z hotelu na sportoviště velký malér.

Nejvíce na to doplatily Izabela Ranecká a Karolína Tůmová. „Časový plán organizátorů nebyl v souladu s tím, který měli rozhodčí. Proto se obě dostaly do haly ve chvíli, kdy měly být už na tatami. Musely bojovat bez jakéhokoliv rozcvičení,“ pokrčil rameny trenér.

Kdyby se mu něco podobného stalo před rokem, asi by ztropil pořádný skandál. Teď přijal drsnou realitu. „Prostě je taková doba. Nikdo to nedělá schválně. Byl jsem rozzlobený, ale nedá se nic dělat. Důležité je, že se nikdo nezranil,“ zachoval si nadhled.

České výpravě to dvakrát cinklo. Ze stříbra se radoval Adam Jochman z Hradce Králové, pelhřimovský Jiří Šťastný bral bronz. Druhý jmenovaný na nedávno získaný titul mistra Evropy navázal jen částečně. První boj s velkým přehledem vyhrál, duel o finále prohrál se španělským soupeřem v náhlé smrti. „Prakticky celý boj prohrával, srovnat dokázal krásnou otočkou. Proto se nastavovalo a to je vždy ruská ruleta. Bohužel tentokrát to nevyšlo,“ uvedl Petr Lacek.

Také Šťastný bojoval nejen se soupeřem. Rouška mu vadila. „Přiznal se mi, že se po prvním boji cítil hodně unavený. Říkal, že mu to vzalo síly. I proto asi semifinále bylo takové, jaké bylo,“ zamyslel se trenér.