Hokejbalová druhá liga se nestihla dohrát a výsledky se anulovaly. Na dlouho se tento sport, stejně jako ostatní, odmlčel. Nyní už se ale hokejky opět třou o sebe a v brankách se vlní sítě. Alespoň na novém hřišti v Okříškách, kam si v rámci „přípravy“ chodí zahrát hráči Přibyslavic. „Scházíme se tam každou neděli,“ uvedl hrající trenér Slzy David Fiala.

Hokejbalisté přibyslavické Slzy by si rádi zahráli s Jihlavou. Tu chtějí pozvat do Okříšek. | Foto: Deník / VLP Externista

Žádný dril ale nečekejte. „Je to zatím jen takové hraní. My jsme to pojali spíš jako otevřené tréninky, kam si může přijít zahrát každý, kdo má zájem,“ nastínil Fiala, že by tím přibyslavický klub rád nalákal do svých řad nové hráče. „Hledáme nové mladé kluky, protože náš kádr je už starší. Máme tady pár kluků z Třebíče, ale mladí moc nejsou. Není to jednoduché,“ přiznává.