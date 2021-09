Třebíčští sprinteři se tak mohli utkat se spoludržitelem národního rekordu v běhu na sto metrů Zdeňkem Stromšíkem z Vítkovic, kladiváři Ondřej Tomek a Pavel Padělek měli za soupeře čerstvého juniorského mistra světa a mistra republiky do 22 let Jana Doležálka z Pardubic.

Podle něho se v sobotu v Olomouci ukázalo, že extraliga není pro družstva, která staví do značné míry na dorostencích. Elitní soutěž vyžaduje hotové atlety. „My v první lize máme silné některé disciplíny, extraligová družstva obsadí kvalitně všechno. Jsme rádi, že jsme si baráž s jinými soupeři zkusili, mohli jsme soutěžit s kvalitními atlety, to jsou určitě cenné zkušenosti,“ dodával Jiří Kliner.

Cenné jsou určitě i další čtyři osobní rekordy, které zaznamenali Vojtěch Cihlář a Lukáš Přibyl na dvoustovce, Aleš Svoboda v hodu diskem a Adam Havlíček v hodu oštěpem. „Udělali jsme řadu slušných výsledků, současně nám baráž dala najevo,že patříme do první ligy,“ poznamenal k baráži, do níž se třebíčští atleti dostali poprvé v historii, vedoucí družstva mužů Jiří Kliner. „My jsme soupeřili hlavně s těmi, kteří rovněž obsadili ve skupinách první ligy druhá místa,“ doplnil. Toto srovnání vyznělo pro Třebíč tak, že Opavu porazila, naopak na Kolín nestačila.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.