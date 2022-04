Úspěchy Josefa Fuksy

Vítěz:

ČLAF, EFL, Eurobowl, Německo, Rakousko, evropské Superfinále

Finále:

Eurobowl, CEFL, evropské Superfinále, Švýcarsko, Německo, Česká liga, finalista výběru NFL International v USA

Jako trenéři se v Jihlavě objevili už před postupem Gladiators do nejvyšší soutěže. Nyní zde působí nejen jako hráči, ale také jako trenéři pozičních skupin.

Po vítězném vstupu do sezony ale Gladiátoři narazili. V duelu s Prague Lions nedokázali zopakovat své vítězství z loňského Czech Bowlu. „Nebylo to z naší strany určitě stoprocentní, dělali jsme chyby,“ netajil Fuksa, který měl po zápase hodně emotivní projev vůči ofenzivním spoluhráčům. „V útoku nám nesmí trvat tak dlouho, než se rozeběhne. A byť Lions byli asi o trochu lépe připraveni, konečné skóre určitě nenaznačuje rozdíl mezi týmy. Bohužel jsme se nechali unést tím, že se zápas nevyvíjí podle našeho plánu.“

Návrat na scénu tak Fuksovi poněkud zhořkl. „Rozhodně jsem si návrat do Čech nepředstavoval prohrou. Navíc proti týmu, kde jsem před dvaceti lety začínal,“ připustil zklamaný Fuksa. „Jsem tady, protože programu Glads věřím. Teď ho jenom musíme trochu pošťouchnout a zvládnout.“

Další legenda na výpomoc

Utkání s Lions rozhodly i zdravotní patálie Gladiátorů. „Přišli jsme o dva silné hráče v útoku (zranění Pahose a Dunovského - pozn. aut.), to bolelo. Hodně potom udělalo podvědomí hráčů. My jsme celkově mladý tým a přesně v takovýchto zápasech rozhoduje, jestli to jsou kluci, nebo zkušení chlapi,“ je jasné zkušenému Fuksovi.

Jan Dundáček (vlevo)Zdroj: facebook Znojmo KnightsA ne jenom jemu. Jednat totiž muselo i vedení týmu. Zranění Ryana Pahose je totiž vážnější a absence bude pravděpodobně delší. „Museli jsme tedy reagovat okamžitě a už v pondělí ráno došlo k domluvě s Honzou Dundáčkem,“ prozradil šéf Gladiátorů Martin Kulha.

Jan Dundáček je jeden z nejlepších českých quarterbacků. V dresu Prague Black Panthers se stal šestkrát MVP české soutěže a v roce 2015 i offense MVP rakouské soutěže AFL. Tu si zahrál bývalý kapitán české reprezentace i za Znojmo Knights. „Jsme ohromně moc rádi, že u nás Honzu můžeme přivítat a vážíme si rychlé dohody. Aktuálně situace vypadá tak, že Honza odehraje zápas se Sígrs. Potom i sedneme a dohodneme se na dalších krocích,“ dodal Kulha.