Svoboda z dramatické změny žádnou velkou vědu nedělal. „Tyhle věci my neovlivníme. Samozřejmě je mi smutno, že budeme dlouhou dobu bez závodů, ale zase nějak moc mi to nevadí,“ tvrdí zkušený český reprezentant.

Svým způsobem posun akcí kvituje. „Na podzim jsem si prošel nějakým tím zraněním, takže budu mít víc času. Já vím, co je to rok nezávodit, umím se s tím vyrovnat. Jsem ale zvědavý, jak to budou dávat ostatní,“ usmívá se trochu škodolibě a dodává: „Myslí ale, že většinou to budou blbě chroupat.“

Hlavními starty Svobody by měly být posunuté podzimní podniky Memoriál Josefa Odložila a Zlatá tretra. „Akorát to asi bude bez zahraniční účasti.“

To Jiří Sýkora to bude mít komplikovanější. Vícebojaři mnoha starty v sezoně z pochopitelných důvodů neoplývají. Ve svém termínu se neuskuteční oblíbený mítink v rakouském Götzisu. „Tady se potkávají nejlepší z nejlepších,“ s hrdostí říkají pořadatelé.

Letos se měl závod ve Vorlarlbersku uskutečnit během posledních dvou dní v květnu. „Götzis je magické místo. Tady jsem si udělal osobní rekord,“ připomíná Sýkora. Jaký bude další scénář, ještě neví.

Soustředění v zahraničí pak chybí žďárské běžkyni Kristiině Mäki. „My běžci ale naštěstí můžeme trénovat venku. Jsem zvyklá trénovat sama, takže nějaké výrazné změny necítím.“