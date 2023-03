Jak byste ohodnotil skončené závody a co vám organizace ukázala směrem k mistrovství světa v příštím roce? Především musím poděkovat všem lidem z organizačního týmu. Až na nějaké drobné detaily všechno fungovalo. Ukázalo se, že jsme na dobré cestě a teď už jen doufám, že stihneme arénu dostavět tak, abychom si tady příští rok užili další velký svátek. Poděkování patří i divákům. Všichni chceme získávat medaile a čekáme na ně. Vím, že to není vždycky moc jednoduché, ale v biatlonu je velká konkurence a musím smeknout před fanouškama, jaké prostředí tady vytvořili.

Můžete upřesnit, v čem máte ještě rezervy?

Jedná se především o drobné logistické věci, které nikdo ani moc nevidí. Třeba problémy se čtečkami, což je sice taková hloupost, ale z mého pohledu hodně důležitá. Řešit stále musíme i parkovací plochy, protože nejsou sportovní hala se třemi parkovacími domy. Pořád musíme pracovat s mokrou i suchou variantou parkování, a musíme být připraveni i na to, že bude čtrnáct dní pršet a louky budou rozmoklé.

Zmínil jste i další stavby v aréně. Co konkrétně máte na mysli?

Projekt výstavby nových tribun v cílovém prostoru jsme již představili. Je skvělé, že máme všeobecnou podporu od Kraje Vysočina i od státu, takže máme zajištěné financování a dýchá se nám podstatně lehčeji než před deseti lety. Rádi bychom měli stadion postavený tak, abychom byli na dalších patnáct let připraveni na velké světové akce. A to nejen v biatlonu, ale i v horských kolech či běžeckém lyžování. Jedná se ve zkratce o dostavbu tribuny D, veškerého zázemí pro sportovce i servis týmů a skladovací prostory. Také musíme totálně zupgradovat datové rozvody a osvětlení, což je největší, asi osmdesátimilionová položka.

Fanoušci ve Vysočina Areně jsou alfou a omegou úspěchů závodů v Novém Městě. Jaké máte ohlasy od ostatních výprav?

Hovořil jsem například s Ole Einar Bjørndalenem, který říkal, že je to tady peklo. Určitě hodně z vás také četlo na sociálních sítích vyjádření Johannese Thingnese Bø, který napsal, že Nové Město je to nejlepší, co dneska biatlon má. Taková slova od legend našeho sportu jsou pro nás největší odměnou. Myslím, že všichni cítíme, že se akce vydařila. Přiznávám, že jsme se báli, jak diváci po covidu zareagují. Malinko jsem měl i strach, aby na nás nezanevřeli kvůli ne úplně top výsledkům. To se naštěstí nepotvrdilo a já si odsud odnáším poznatek, že Češi opravdu biatlon milují.

Jak jste si užil emotivní vsuvku v podobě dodatečného předání bronzových olympijských medailí štafetě žen?

Nebudu si hrát na hrdinu. (úsměv) I teď jsem ještě na měkko. Byl jsem dojatý a ani jsem to neskrýval. Byť si uvědomuji, že hodnota medaile pro sportovce je deset minut po závodě a ne devět let po něm. Bylo kolem toho spousta práce. Jsem hrdý na všechny lidi z našeho týmu, včetně například Šlézy (bývalý reprezentant Michal Šlesingr - pozn. aut.), že jsme v dění okolo dopingu nikdy neustoupili ani o píď. Měli jsme navíc štěstí, že jsme mohli předat medaile holkám tady před plným barákem. To se také ne každému podaří.

Fanoušky bude určitě zajímat, kdy a v jaké cenové relaci se začnou prodávat vstupenky na mistrovství světa?

Prodej zahájí velmi pravděpodobně prvního dubna. Nemyslím si, že by diváci museli čekat nějaký cenový šok. Řekli jsme si takový cenový strop, že za jeden závod by vstupenka na nejlepší místa určitě neměla překonat tisícovku. Což může být v kombinaci s víkendovými dny větší číslo, ale stále se budeme pohybovat jen mírně nad cenami na Světový pohár.