Sedmnáct let. Tak dlouhou dobu je hráčem Snipers Třebíč Josef Pařízek. Florbalista, kterého spoluhráči charakterizují přívlastky: „Všeuměl, parťák, showman, občas sice rapl, ale taky a hlavně ochotný, vstřícný a nezapomenutelný člověk.“

Josef Pařízek patří mezi legendy třebíčského klubu. | Foto: archiv Snipers Třebíč

Florbalu odmala neholdoval. Věnoval se jiným sportům. Přesto si k němu cestu našel. „Kamarád, co si dával stejně jako já pauzu od závodního basketbalu mne jednou pozval mezi partu nadšenců, co si občas šli zahrát florbal do malé sokolovny ve Starči,“ vypráví a pokračuje. „Další rok, po sérii přátelských zápasů s třebíčskými hokejbalisty, si tak parta asi deseti kluků řekla, že by rádi hráli nějaké ligové zápasy a na jaře jsme se přihlásili jako TJ Hockey Bar Snipers Třebíč do sezóny,“ vzpomenul na začátky své i klubu.