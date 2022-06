Stříbro do pokladu třebíčských závodníků přidali Šarlota Sofie Horká a Matěj Vlk. Svoji medailovou radost prožili i bronzoví Miloš Vostal a David Horký. „Jsme skvělý tým,“ rozplýval se po návratu domů Ottich. „Vždycky to může být lepší, ale všichni zaslouží obrovskou pochvalu nejen za samotné výkony v zápasech, ale hlavně za to, co obětují celé přípravě, jak zodpovědně přistupují k tréninku a jak cílevědomě pracují sami na sobě.“

Sezona bojových sportů je tak ukončena, volna si však Třebíčští příliš neužijí. „Za čtrnáct dní zahájíme přípravu na novou sezonu soustředěním v Chorvatsku,“ prozradil Ottich.