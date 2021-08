Na atletický svátek se chystá Pacov, ale rovněž Třebíč. V neděli 22. srpna se v Pacově koná závěrečné třetí kolo letošní první atletické ligy družstev a pacovské ženy i třebíčští muži mají nakročeno k historickým klubovým úspěchům.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jaroslav Loskot

Ženy TJ Slavoj BANES Pacov a muži TJ Spartak Třebíč drží po dvou kolech ve svých soutěžích shodně druhé příčky. Pokud zůstanou do druhého místa i po neděli, postoupí do nadcházející atletické extraligové baráže. „Byl by to klubový historický úspěch, v baráži by naše děvčata závodila poprvé v historii,“ potvrdil předseda pacovského atletického oddílu Pavel Zajíc. „Samozřejmě, že baráž chceme vybojovat,“ dodal.