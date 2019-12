Oslabení Young Boys nedělní turnaj nezvládli

Třebíč – Jestliže to po šesti zápasech vypadalo, že by Young Boys Třebíč mohli stíhat obhájce titulu Orchestrion Višňová, tak po neděli je všechno jinak. Dvě vysoké porážky hodně promluvily do pořadí, naopak lídr krajského přeboru Vysočiny ve futsalu udělal rázný krok vpřed a má již náskok šesti bodů.

Ilustrační foto | Foto: archiv klubu Zlín Lions