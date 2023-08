Ondřej Loupal kraluje Evropě, čtvrtku v Mariboru jasně ovládl skvělým časem

Nejlepším čtvrtkařem Evropy v kategorii do osmnácti let je třebíčský Ondřej Loupal. Jeho skvělý výsledek ze slovinského Mariboru je toho důkazem. Ilustrační foto. | Foto: Jaroslav Loskot

Nejlepším čtvrtkařem Evropy v kategorii do osmnácti let je třebíčský Ondřej Loupal. Mladý atlet to potvrdil v uplynulém týdnu na Evropském olympijském festivalu mládeže v Mariboru, kde finále běhu na 400 metrů ovládl ve skvělém čase 47,07 sekundy.

Do Mariboru jel šestnáctiletý člen Spartaku Třebíč jako favorit, s časem 47,36 z poloviny června byl nejrychlejší z přihlášených čtvrtkařů. Zlepšení o 29 setin sekundy překvapilo i jeho samotného. „Je to něco neskutečného! Jsem rád, že se mi to takhle povedlo,“ rozplýval se nad svým výkonem po návratu z Mariboru domů do Třebíče Ondřej Loupal. Finále se běželo ve středu 26. července.

Soupeře porazil jasným rozdílem. Druhý Ital Simone Giliberto byl v cíli za 47,55, třetí Španěl Daniel Isaia Artigas Medina za 47,86.

Ondřej Loupal byl nejrychlejší už v rozběhu, kdy měl v cíli čas 47,69 sekundy. „V rozběhu jsem běžel v osmé dráze, to nebylo úplně ideální. Měl jsem trochu obavy, abych držel správné tempo, ale v cíli se ukázalo, že jsem si poradil správně,“ vracel se k cestě za prvenstvím a skvělým výkonem Ondřej Loupal.

Ve finále si polepšil s šestou dráhou, i když mají čtvrtkaři raději ještě o něco lepší pozice. „Závod jsme rozběhli rychleji, než jsem plánoval, v závěru jsem přece jen trochu tuhl. Soupeři ale tuhli víc,“ říkal k rozhodující čtvrtce ve slovinském Mariboru.

PODÍVEJTE SE. Turnaj v malé kopané v Olešné ovládl fotbalový mančaft Jupíků

Jinak měl na adresu soupeřů jen slova chvály. „Závod se odehrával ve skvělé atmosféře, před startem jsme se vzájemně hecovali. I když jsme do toho šli jako soupeři, nebyla nikde cítit nějaká nevraživost,“ přiblížil atmosféru závodu šestnácti a sedmnáctiletých čtvrtkařů jeho pozdější vítěz. Pohoda i ideální podmínky na startu se podepsaly i nad tím, že sedm z osmi finalistů si ve finále zaběhlo osobní rekord.

Za svým letošním zlepšením vidí Ondřej Loupal v první řadě kvalitní přípravu pod klubovým trenérem Josefem Vomelou. „Jsem pyšný na skvělou práci, kterou jsem letos s trenérem udělal,“ neopomenul zdůraznit talentovaný třebíčský čtvrtkař. „V Mariboru nám vytvářel podmínky Český olympijský výbor, který se o nás přímo na místě staral, to nám určitě také hodně pomohlo,“ dodával Ondřej Loupal.

Přestože má splněno, čeká ho ještě jeden vrchol letošní dráhové sezony. Už díky červnovému novému národnímu dorosteneckému rekordu 47,36 splnil nominační požadavky pro start na juniorské mistrovství Evropy, které se koná v izraelském Jeruzalémě od 7. do 10. srpna. „Mám formu, chtěl bych se dostat do finále a časem pod hranici 47 sekund. Pod tlakem budou soupeři, já toho můžu využít,“ řekl v nejbližším plánům šestnáctiletý Ondřej Loupal. V Jeruzalémě nebude z Třebíče jediný, na mistrovství Evropy se nominoval rovněž desetibojař Adam Havlíček. Česká reprezentační výprava odlétá na kontinentální šampionát dvacetiletých v pátek 4. srpna.