Právě prvních šest celků extrality se probojuje do play-off. Cesta tam bude pro Nuclears ještě hodně dlouhá, ale svěřenci Jeffa Barta v zápasech s Ostravou naznačili, že mohou o bojích o titul reálně uvažovat.

O prvním vítězství v Ostravě rozhodli hosté z Vysočiny až ve druhé nastavené směně, když v průběhu duelu prohrávali 0:2. V jedenácté směně ale využili chyb domácích a dvěma body si připsali první cenný skalp.

K nastavení se schylovalo i v úvodním třebíčském duelu, když v osmé směně Ostravané snížili na rozdíl jediného bodu. Nuclears ale nápor odrazili a radovali se z již jistého vítězství v sérii.

Nuclears mají první letošní vyhranou sérii. O víkendu přijedou mistrovské Arrows

Ve třetím duelu šli Nuclears do vedení hned po první směně a zápas dovedli do jasného vítězství. „Odehráli jsme parádní sérii. Vše, co jsme si přáli, nám vyšlo,“ neskrýval svou radost autor pěti stažených bodů a čtyř doběhů Lukáš Malý.

Třebíčský catcher Robin Vávra si pochvaloval hru nadhazovačů: „Konečně se probudily pálky, na to jsme čekali celou sezónu. Udělali jsme nějaké chyby, ale v důležitých situacích nás podrželo pole a nadhazovači házeli výborně.“

Tento týden se Na Hvězdě hrají hned tři zápasy. Už ve středu Nuclears přivítají v dohrávce brněnské Hrochy, o víkendu je čeká další brněnský sok. V sobotu ve dvanáct a patnáct hodin přivítají v Třebíči Techniku.



KAREL LÍBAL, ROBERT VÁVRA