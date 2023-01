OBRAZEM: Připomeňte si, jaký byl uplynulý sportovní rok 2022 na Vysočině

Uplynulý rok přinesl do našeho kraje řadu velkých sportovních událostí. Největším úspěchem byl beze sporu triumf jihlavských hokejistů v první hokejové lize. Házenkáři Nového Veselí se probojovali do finále tuzemské pohárové soutěže, finále ligy amerického fotbalu si zahráli Vysočina Gladiators. Velký boom prožívají na Vysočině bojové sporty, ve kterých se mohla řada závodníků pochlubit ziskem mistrovských titulů, včetně světových. Konaly se i dlouholeté tradiční akce, například Světový pohár horských kol ve Vysočina Areně, motokrosové závody v Pacově či vodácké na Trnávce a řada jiných. Premiérově do Jihlavy zavítalo mistrovství republiky v plážovém volejbale juniorů i dospělých. Nabízíme obrazovou ochutnávku loňského sportovního dění na Vysočině.

