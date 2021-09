Dokázali to. Hráči Vysočina Gladiators dotáhli svůj sen do reality. Ve finálovém utkání Czech Bowl XXVIII zdolali obhájce trofeje Prague Lions jasně 23:0 a po osmi letech své činnosti poprvé stanuli na pomyslném vrcholu českého amerického fotbalu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.