V 16. kole Národní ligy se v derby střetli florbalisté Třebíče a Pelhřimova. Důležité utkání mohlo napovědět, kdo bude mít blíže k postupu do play-off a tím také k jistotě záchrany. V prodloužení byl šťastnější Spartak a odvezl si tak velmi cenné dva body.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Romana Černá

Alfou a omegou letošní sezony jsou pro Snipers závěry zápasů. Ty se jim hrubě nedaří, a to se potvrdilo v plné míře i v sobotu. Zdálo se, že velmi atraktivní utkání plné zvratů dotáhnou do vítězného konce, ale to se nestalo.