Ocenění si žák baseballistů Třebíče vysloužil svými kvalitními výkony na pohárovém vystoupení. Zde jeho týmu jen těsně unikla medaile.

Adrian Batora z Třebíče Nuclears byl vyhlášen nejlepším pálkařem Českého baseballového poháru U9 Morava. | Foto: Olga Batorová

Šňůru mládežnických baseballových pohárů o víkendu uzavřely turnaje mladších žáků do 9 let a juniorů do 18 let. Mladí hráči Třebíče Nuclears tentokrát nenavázali na úspěchy svých klubových kolegů z předchozích akcí a další medaile do sbírky nepřidali. Díky Adrianovi Batorovi se ovšem domů s prázdnou nevraceli.