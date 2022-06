Třetí sérii absolvující Třebíčští o víkendu proti Arrows. V pátek se hraje v Ostravě, v sobotu a neděli, vždy od šestnácti hodin, Na Hvězdě.

Mladí hráči Nuclears dominovali v soutěžích Masters



Po dvouleté covidové pauze se o minulém víkendu znovu uskutečnil největší evropský turnaj pro děti do desíti let ve zjednodušeném baseballu – Superpohár. Mladí hráči Třebíče se dokázali prosadit a dominovali v dovednostních soutěžích Masters, což jim v součtu s pátou příčkou v turnaji vyneslo bronzové medaile za celkové třetí místo.



V baseballovém areálu v Hluboké nad Vltavou se sešla konkurence sedmnácti tuzemských a sedmi zahraničních výběrů. V základní skupině si Třebíč připsala čtyři výhry. Po vyrovnaném průběhu nakonec nejtěsnějším jednobodovým rozdílem podlehla 3:4 jen pozdějšímu vítězi turnaje, německému výběru U10 Future Stars, který ve finále přehrál Draky Brno vysoko 13:1.



Mladí baseballisté Třebíče Nuclears dovezli z největšího evropského turnaje prvenství v dovednostních soutěžích Masters a bronzové medaile za třetí místo v celkovém hodnocení Superpoháru.Zdroj: Sabina Prokešová



Na cestě turnajovým pavoukem pak zastavila zástupce z Vysočiny až prohra 3:5 s celkovým vítězem Superpoháru, týmem Hroši Brno. Závěrečný duel o konečné páté místo v turnaji s Kotlářkou Praha byl jasnou záležitostí, kdy Třebíč zvítězila 17:0.



Vynikající formu předvedli zástupci Nuclears v dovednostních soutěžích Masters, které jasně vyhráli. Kromě týmového vítězství dominovali hráči Nuclears především v hodu do dálky, kde Robin Karpíšek obsadil s výkonem 44,2 metrů první a Dominik Kliner s výkonem 43,6 metrů druhé místo. „Jsem hrdý na naše hráče, kteří všem ukázali, že bojují až do konce. Skvělý týmový výkon předvedli proti německému výběru. Tento souboj byl podle mě předčasným vyvrcholením turnaje a soupeř se musel strachovat o výsledek až do posledního autu,“ nešetřil chválou svých svěřenců po turnaji hlavní trenér třebíčského týmu do deseti let Jozef Libiak.



ROBERT VÁVRA