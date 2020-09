Hráče Nuclears čekají dva zápasy s týmem Pelikans Bučovice, který jako jediný už nemá šanci na postup do extraligy.

Pokud by ovšem byl Na Hvězdě úspěšný, připravil by o ni i domácí celek. „Bučovice nemají co ztratit a půjdou do zápasů naplno. Skalp extraligového celku by pro ně byl skvělou trofejí na závěr sezóny. Rozhodně nesmíme nic podcenit a k oběma utkáním musíme přistoupit maximálně zodpovědně,“ burcuje trenér Třebíče Jan Urbánek.

Výhodou by pro hráče Nuclears mělo být domácí prostředí s hřištěm, které patří mezi nejdelší v republice. První zápas Třebíče Nuclears s Pelikans Bučovice začne ve třináct hodin a odveta potom o tři hodiny později. Pro fanoušky je připraven bohatý doprovodný program a Nuclears věří, že jim jejich příznivci významně pomohou ke splnění cíle.