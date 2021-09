Nevidomý sportovec se přitom letos prezentuje vynikajícími výkony, v létě jako první nevidomý sportovec zdolal trať Tour de France. S trasérem strávili měsíc v sedlech dvojkola, denně to bylo v průměru šest až osm hodin. „Nejtěžší pro mě bylo, když jsem ho večer viděla totálně vyčerpaného po některých úsecích. Člověk navíc pořád musel fungovat,“ řekla po cestě Ondřejova přítelkyně Petra Vodičková, která byla součástí čtyřčlenného doprovodného týmu.

V cíli byl o více než hodinu dříve než jeho nejbližší soupeři. „Bylo to dlouhé a náročné. Chvilku to šlo lépe, chvilku hůře, ale zejména kolo nás stálo kvůli silnému větru hodně sil,“ citoval Ondřeje Zmeškala web České triatlonové asociace.

Závod v nizozemském Almere musel sportovec absolvovat spolu s trasérem Markem Peterkou. Do vedení se dostali už při plavání v jezeře Werrwater, nejrychlejší byl i na kole za silného větru a v závěrečném maratonu už jeho vedení nikdo neohrozil.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.