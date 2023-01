V Kanadě se Martina Sáblíková při pádu v tréninku řízla bruslí do pravé nohy a doktoři jí ránu nad kotníkem museli sešít pěti stehy. Vynechala proto třetí závody Světového poháru, nastoupila až do závěrečného závodu čtvrté série na pět tisíc metrů.

Letošní výsledky Sáblíkové

3 000 m Stavanger 5. místo

1 500 m Stavanger 13. místo

3 000 m Heerenveen 7. místo

5 000 m Calgary 5. místo

V SP průběžně 12. místo

Na své oblíbené pětce skončila pátá a plánovala účast na ME ve víceboji, na kterém chtěla navázat bronz roku 2021. „Vzhledem k tomu, že jsou to čtyři tratě ve dvou dnech, nechceme úplně riskovat,“ vysvětlila pětatřicetiletá reprezentantka v nahrávce pro média. „Nemohu říci, že by noha na tom byla úplně špatně, ale byla by to pro ní velká zátěž. Rozebírali jsme to s doktory a rozhodli se, že čtyřboj vynecháme. Raději tomu necháme čas, abych se pořádně uzdravila.“

Následky zranění se projevují především právě při větší zátěži. „Noha mě zatím limituje hlavně při rozjezdech a když jedu něco delšího. Není to ale tak, že bych s tím měla extra problém,“ uklidňuje příznivce rodačka z Nového Města na Moravě.

Nezničitelná hvězda. Rychlobruslařka Sáblíková plánuje celý olympijský cyklus

Také proto plánuje volné dny naplnit přípravou na zbytek sezony. „Budu trénovat tak, jak mě noha pustí,“ připouští Sáblíková. „Chci být co nejlépe připravená na poslední dva Světové poháry a na mistrovství světa v Heerenveenu.“

V Hamaru bude chybět i druhá svěřenkyně trenéra Petra Nováka, Nikola Zdráhalová. Ta dosud do sezony vůbec nezasáhla kvůli problémům se zády. Českou republiku tak budou reprezentovat Zuzana Kuršová a Veronika Antošová.