Medailová trvalka. Ani letos rychlobruslařka Martina Sáblíková nevyšla naprázdno. Přestože ji v posledním roce provázely zdravotní patálie, zakončila sezonu ve velkém stylu. Na mistrovství světa v nizozemském Heerenveenu získala dvě bronzové medaile. „Jsem megaspokojená,“ široce se usmívala rodačka z Nového Města na Moravě při setkání s novináři.

Rychlobruslařka Martina Sáblíková získala v sezoně 2022/2023, ve které bojovala se zdravotními problémy, dvě bronzové medaile na mistrovství světa. | Foto: Deník/Karel Líbal

Už jste stihla své bronzové úspěchy oslavit?

Zatím ne, nebyl na to čas. Oslavu plánuji až v klidu s rodinou a nejbližšími. Teď jsem krátce po návratu, ještě ani nemám vybaleno. Naopak, všechno je stále poctivě zabalené. Ani se mi do toho moc nechce. (směje se)

Před sezonou jste říkala, že tuto poolympijskou sezonu neberete tolik vážně. Byla jste tedy po celou dobu klidná a uvolněná?

Já to tenkrát myslela tak, že když se mi nepovede žádný úspěch, nebudu si z toho dělat hlavu. Jenže, když je člověk na startu, chce být vždycky nejlepší. Mně se sezona hodně zkomplikovala. S tím, že jsem v jejím závěru nakonec získala dvě medaile, jsem megaspokojená.

Neuvěřitelná Sáblíková. Na ledových oválech vybojovala již přes padesát medailí

Jak byste okomentovala celou sezonu ze svého pohledu?

Byla náročná. V létě mě postihly tradiční virózy, potom jsem se sama „šikovně“ pořezala… Vynechala jsem tak část závodů Světového poháru. Vydařil se mi závěr Světového poháru v Tomaszówě. Získala jsem tam dvě druhá místa, která mě katapultovala směrem k dobrému losu na mistrovství světa. Lepší nasazení mi pomohlo hlavně na trojce, kde jsem jela s Joy Beuneovou. Bez v ní v tandemu bych možná ani medaili nezískala.

Nakonec máte dvě…

Pro mě jsou dva bronzy obrovské překvapení. Sama pro sebe mám za letošek víc než splněno. S trojkou jsem vůbec nepočítala, a čas na pětku je úplně neuvěřitelný.

Zdroj: Deník/Karel LíbalSama jste po závodě na pět kilometrů říkala, že za svůj čas 6:47,78 byste před lety brala v pohodě zlato.

Ten čas mě opravdu překvapil. Vůbec jsem netušila, že i v Heerenveenu se dá jet tak rychle. Ty výborné časy všech byly i zásluhou super připraveného ledu.

Přesto stačil tento čas „jen“ na bronz. Jak se vyrovnáváte s tím, že musíte jezdit stále lepší a lepší časy, abyste vůbec držela krok s nejlepšími?

Musíme neustále upravovat trénink. Chodíme více do rychlosti. Musím mít těch rychlých kol natrénováno strašně moc a o hodně víc než v minulosti. Je to těžké, ale zase je to pro mě výzva.

Na největších akcí jste získala jedenapadesát, za celou kariéru sto čtyřicet šest medailí. Co říkate na toto číslo?

Víte, já to takto moc nesleduji a nejsem statistik, takže toto jsem nevěděla. Ale vážím si každé medaile, kterou jsem získala a za všechny jsem ráda.

Nenamotivuje vás tato informace k zisku i jubilejní sto padesáté?

Tohle neřeším. Samozřejmě bych byla ráda, kdybych nějaké medaile ještě přidala. To se uvidí až v příštích sezonách. Ale pár příležitostí na to ještě bude. (smích)

Nezničitelná hvězda. Rychlobruslařka Sáblíková plánuje celý olympijský cyklus

Neděsí vás naopak představa, že jednou přijede bez medaile?

Upřímně, na to jsem se připravovala už letos. Jednou to určitě přijde. Jsem starší, přicházejí mladé dravé závodnice, zlepšují se… Počítám s tím, že to jednou nastane. Momentálně je pro mě důležité, že se jich stále držím a nikam mi neujíždějí.

Jaké jsou vaše nejbližší plány?

Teď budu chvilku doma, hlavně nechci vůbec nikam cestovat. Užiju si rodinu, ježdění na kole a běhání po Vysočině. Zatím opravdu neplánuji dělat něco specifického.