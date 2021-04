Sezona pro ní i ostatní jezdce měla startovat závodem v Brně. Ten se neuskuteční. „Všichni čekáme, co bude. Nervozní z toho nejsem, ale nepříjemné to je. První závod bych mohla jet osmého května v Pardubicích,“ odhaduje.

V minulosti závodila i v zahraničí. Pravidelně jezdila na Slovensko, do Německa a Itálie. „Na Slovensku je to teď špatné. Tam je to podobné jako u nás. Vypsané termíny závodů jsou, ale všichni čekají, co bude,“ vysvětluje.

Směrem na západ se zatím nevydá, i když tam je situace pro dostihový sport příznivější. „V Itálii se normálně jezdí. Závody jsou i v Německu, ale tam se jedná hlavně o rovinové dostihy,“ zmiňuje Veronika Škvařilová.

Vzhledem k tomu, že jí koníček zároveň i zaměstnáním, přiznává starosti. Zajistit si teď pravidelný příjem není lehké a následující měsíce na tom mnoho nezmění. I když se kolotoč závodů roztočí, krize jezdeckého sportu je evidentní. „Chybí diváci kvůli tomu odcházejí i sponzoři jednotlivých akcí. Už loni se závodilo za méně peněz a letos to nebude jiné. Vracíme se teď možná o padesát let zpátky,“ líčí.

Že by kvůli nepříznivé situaci chtěla měnit zaměstnání, ale neuvažuje. S těžkou dobou se chce poprat. „Na to mám svůj sport až moc ráda. Hledat jiné zaměstnání nechci,“ tvrdí rozhodně.

Momentálně je bez závodů, ale práce má jako obvykle. V sedle stráví několik hodin denně. Koně je potřeba připravit na sezonu, ať už bude její osud jakýkoliv. „Aby byl kůň nachystaný na závody, musí předtím několik měsíců tvrdě trénovat. V tom se to letos vůbec neliší. V sedle jsem stejně jako v minulých letech, koně máme v plném tréninku,“ ujišťuje a dodává: „Jsou na tom jako my jezdci. Všichni jsme ve formě a čekáme, až to zase začne.“

Bylo by malicherné domnívat se, že všechno bude stejné jako dříve. I dostihový sport se bude muset ještě nějaký čas potýkat s protiepidemiologickými opatřeními.

Veronika Škvařilová už je poznala v říjnu při své premiérovém startu na Velké pardubické. „Nebyli tam diváci a my jezdci jsme měli jen omezený doprovod. Z tohoto důvodu jsem s sebou nemohla vzít manžela, který není z oboru,“ vysvětluje.

S něčím podobným počítá i při závodech v nadcházející sezoně. „Ještě musíme se smířit s tím, že nás budou pravidelně testovat,“ ví.