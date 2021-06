Těžkou sérii s černým koněm extraligy mají za sebou baseballisté Třebíče. Sokol Hluboká je sice nováčkem nejvyšší soutěže, ale jeho soupiska září zvučnými jmény a v průběžném pořadí si drží druhou příčku. Přesto hráči Nuclears svedli s favoritem vyrovnanou bitvu a dva ze tří duelů prohráli rozdílem jediného bodu. Tým z Vysočiny sice ještě neztratil šanci na postup do play-off, ale už ho nemá zcela ve svých rukou. Definitivně rozhodne až poslední kolo základní části soutěže tento víkend.

V úvodním utkání proti sobě nastoupili na kopci mladý odchovanec Nuclears Lukáš Smejkal a nejlepší nadhazovač dosavadního průběhu extraligy Jan Novák. Tomu také odpovídal průběh zápasu, ve kterém se Sokol rychle ujal vedení a postupně ho navyšoval. Třebíč se přesto nevzdala a v osmé směně zdramatizovala závěr duelu, když snížila na 5:8. Víc bodů ale už přidat nedokázala a Hluboká si pojistila úvodní vítězství třemi doběhy na konečných 5:11.

Odvety už byly těsnými souboji. A i když v nich padlo minimum bodů, rozhodně bylo na co se dívat. Za Hlubokou nastoupil na kopec Australan William Parsons a za Třebíč Kanaďan Ryan Johnson. Skóre otevřeli domácí ve druhé směně po zaváhání obrany Nuclears a po sérii tří hitů v pátém inningu navýšili vedení na 0:3. I na druhé straně ale Třebíč dokázala potrestat chyby Hluboké v sedmé směně a snížila na 2:3. Poslední směnu ale za Sokol na nadhozu pohlídal Američan Wesley Roemer a víc bodů pálkařům Třebíče už nepovolil.

Závěrečný duel Na Hvězdě v Třebíči byl opět skvělým představením nadhazovačů. Holanďan James Boyce v dresu Hluboké i Američan Justin Revels hájící barvy Nuclears dovolili za celou dobu útoku soupeře jen po čtyřech úspěšných odpalech. Ke smůle třebíčského týmu ale jeden z úspěšných odpalů v podání Martina Mužíka zamířil až za plot a znamenal dva body.

Hned následující směnu byla Třebíč blízko vyrovnání, když dokázala obsadit všechny mety při jednom autu. Obrana Hluboké ale ustála i tuto situaci, a tak se Nuclears dočkali snížení na konečných 1:2 až v osmé směně po doběhu Miroslava Křivánka.

Odpálit proti nadhozům Hluboké nebylo pro pálkaře Nuclears vůbec jednoduché. Úspěšný hit ve všech utkáních série si dokázali připsat jen Walsh Braden a Patrik Kadrnožka. Braden svými odpaly stáhl celkem čtyři body a Kadrnožka sám zaznamenal dva doběhy.

I přes prohranou sérii má Třebíč stále naději na postup do play-off. V posledním kole by ale musela třikrát porazit Eagles Praha a zároveň by muselo Tempo Praha dvakrát zaváhat. Zápasy lze sledovat prostřednictvím živého vysílání. Třebíčská utkání Nuclears versus Eagles začínají první červnovou sobotu ve 13 a v 16 hodin.