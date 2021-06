Úvodní duel byl dlouho v režii skvělých nadhazovačů, kteří nedávali pálkařům moc příležitostí. Venezuelec Luis Rengel ve službách Blanska udržel čisté konto až do osmé směny, kdy jeho nadhoz prolomil úspěšným odpalem startující nadhazovač Nuclears Ryan Johnson z Kanady a tým Třebíče si vytvořil tříbodový náskok, který v úvodu poslední směny zvýšil na 4:0.

Johnson vydržel na kopci bez bodu až do dohrávky zápasu, kdy mu začaly docházet síly a byl vystřídán mladičkým Lukášem Pacalem. Olympia stupňovala tlak, a tak při všech obsazených metách a stavu 4:2 přišel na nadhoz sám trenér Jeff Barto a posledním strikeoutem utkání uzavřel.

Do odvety Na Hvězdě vstoupila Třebíč s Američanem Justinem Revelsem na nadhozu. Ten v úvodu utkání hledal potřebnou pohodu a Blansko se rychle ujalo těsného vedení. To mu naštěstí vydrželo jen do dohrávky první směny, kdy se prosadil třebíčský útok a otočil skóre. Svůj náskok zvýšili hráči Nuclears v páté směně, když Ryan Johnson odpálil dvoubodový homerun a pro další dva body doběhli Richard Sázavský a Patrik Kadrnožka.

Blansko dokázalo výsledek už jen korigovat jedním doběhem v osmém a devátém inningu, kdy už za Třebíč nadhazoval střídající Lukáš Pacal. Nuclears si tak připsali výhru 9:3.

V týmu Nuclears samozřejmě panovala po utkáních spokojenost. „Tento víkend hodně záleželo na nadhozu a naši nadhazovači odvedli dobrou práci. Navíc pálka ožila, když bylo potřeba,“ řekl po utkání americký trenér Třebíče Jeff Barto.

Své hodnocení uzavřel slovy: „Hrát s Blanskem je vždy těžké. Zvlášť na jejich hřišti. Nikdy nevíte, co se tam stane. Odcházet se dvěma výhrami je pro nás opravdu důležité a také je to dobrý start do bojů o extraligu.“

Nadstavba bude pokračovat po reprezentační přestávce. Tým Třebíče čeká série s Bleskem Jablonec, do které vstoupí úvodním zápasem Na Hvězdě v sobotu 3. července od 16 hodin.