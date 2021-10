Kdyby dopadl o příčku lépe, usmívá se ovšem víc. „Líbilo by se mi dojet do desátého místa, ale nejhorší by bylo, kdybych vypadl jako první. Cítil jsem hodně velkou trému, jak ovšem padne výstřel nebo se jede neutrální kolo, vše opadne a už nad tím nepřemýšlím,“ líčil Voneš, jenž pochází z Rudíkova u Třebíče.

Přestože už na sebe upozornil na juniorském mistrovství Evropy, kde obsadil pátou příčku v madisonu a byl šestý ve vylučovačce, teď se poprvé postavil velikánům světové cyklistiky. Vždyť v Roubaix bral zlato Elia Viviani z Itálie, olympijský vítěz v omniu z Ria de Janeiro.

Ovšem Voneš ukázal také ostré lokty, když se do něj opřel například německý soupeř, hned mu to vrátil. „Bylo to tady samozřejmě rychlejší, čekal jsem taky víc dospělejší závodění. Tady všichni jezdí jako prasata, ale to je potřeba, nijak zvlášť to nevnímám. Každý jede a musí přežít,“ uvedl závodník Dukly Praha.

Vylučovací závod mu sedí, byť na mistrovství republiky v něm skončil třikrát druhý za Danielem Baborem. „Vylučovačka mě baví, jsem ještě mladý, takže nad tím nepřemýšlím a nevadí mi souboje. Oblíbil jsem si to,“ popsal český šampion ve stíhacím závodě družstev nebo v bodovačce dvojic.

Začal s fotbalem, ale v roce 2014 se dostal do cyklistického oddílu Favorit Brno. „Fotbal už mě nebavil, tak mě táta vzal na kolo a vyhrál jsem první závod. Tak jsem v kadetech šel do Favoritu Brno. Při prvním tréninku na dráze jsem se smotal, ale nevadilo mi to. Jezdil jsem dál a šlo to,“ připomněl mladý závodník začátečnický pád.

Teď závodí za pražskou Duklu, jezdí na silnici i na dráze, ale bližší mu je velodrom. A rád by na něm závodil pod pěti kruhy za tři roky. „Nevím, zda je to reálné, ale řekli jsme si s Denisem (Rugovac – pozn. red.), že uděláme všechno pro to, abychom se dostali do Paříže v madisonu. Je to krásný sen,“ pronesl. „A určitě chci medaili z mistrovství Evropy do třiadvaceti let,“ vyhlížel Voneš.