I když v jihlavském kádru patří mezi ty zkušenější, nejvyšší soutěž hraje prvním rokem. Před lety si zahrála druhou ligu v Židenicích, pak přišla sportovní pauza kvůli mateřským povinnostem. „Ke kuželkám jsme se vrátila doma v Třebíči. Hrála jsem krajský přebor smíšených družstev,“ informovala.

Nevedla si v něm špatně. V soutěži, kterou hrají převážně muži, patřila z hlediska průměrů mezi nejlepší. Z týmu se jí lehko neodcházelo i z jiného důvodu. „Měli jsme skvělou partu. To ale platí i teď o té v Jihlavě,“ ujistila.

Do jihlavského družstva zapadla. Neměla s tím nejmenší potíže, nikdo jí ani náznakem nedal najevo, že je jediná „přespolní“. „Polovinu holek jsem znala, mladší ale vůbec ne. Překvapilo mě, jak mě mezi sebe spoluhráčky vzaly,“ je vděčná.

Pomohlo, že herně rozhodně nebyla tou propadající. Až na trochu nepovedený vstup do jarních odvet platila za dvojku či trojku týmu. „Šla jsem tam s tím, že to týmu nechci kazit. Jsem ráda, že se mi dařilo,“ přiznala Lenka Concepción, že měla ze svých výkonů většinou radost.

Na co si ale musela zvykat, bylo jiné prostředí. Navzdory tomu, že jihlavskou kuželnu měla v minulosti jako jednu z nejoblíbenějších. „Vždy se mi dařilo hlavně na drahách tři a čtyři. Jenže když jsem přišla do Jihlavy na hostování, tak jsem s kuželnou trochu bojovala. Bylo to ale o hlavě. Až příliš jsem cítila, že doma by se měly dělat body a já si na sebe vytvářela tlak,“ došla k příčině.

Na kuželnu si zvykla. I na poměrně bouřlivé prostředí, které v jihlavské herně vytváří hlavně hráči interligového áčka mužů. Ženy totiž ligová utkání hrají jako dopolední předzápasy. „V Třebíči se na kuželkách taky fandí, ale srovnávat se to nedá. Zpočátku mě to svazovalo, byla jsem nervózní. Postupně jsem tomu přivykla a teď už mi to naopak pomáhá. Hlavně v zápasech, v nichž se mi nedaří,“ svěřila se.

Bere tak i pokřik, který si pohrává s jejím vyvdaným španělským příjmením. „Pro některé kluky z áčka jsem prostě Attención,“ směje se.

Konec sezony a anulování výsledků přišel čtyři kola před koncem. Tedy v samém finiši soutěže. Škoda, řekla si Lenka Concepción. „Důvody, proč se tak stalo, beru. Bylo to kvůli zdraví hráčů, hlavně těch starších. Na druhou stranu jsme s holkami měly ligu rozehranou báječně. Mohly jsme klidně skončit páté,“ lituje promarněného snu.

Karanténu strávila prací na zahrádce, kde zároveň spřádala plány na další sezonu. Opět jihlavskou. „Budu pokračovat. Na tom jsme se s naší vedoucí Janou Braunovou už dohodly. Jsem za to ráda. Parta v Jihlavě je skvělá a já věřím, že se nám po předešlé, zmařené sezoně povede uhrát nějaký dobrý výsledek,“ naplánovala si.