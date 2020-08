Republikový šampionát bude hrát celkem osm týmů a přímý postup na něj mají zajištěný vítězové regionálních soutěží. Další účastníky určují právě výsledky v kvalifikačních turnajích, kde z každé skupiny postupují dva nejlepší.

Kadeti potřebovali v kvalifikaci pro postup porazit alespoň jednoho z dvojice silných soupeřů Arrows Ostrava, Hroši Brno. A hned v úvodním duelu proti Ostravě se jim to podařilo, když tým Arrows zdolali v nastavené směně 9:8. S Hrochy pak sice prohráli 6:8, ale závěrečné vítězství 20:2 nad brněnskou Technikou jim zajistilo druhé místo a tím i postup na mistrovství České republiky.

Jednu z kvalifikačních skupin v kategorii starších žáků do 11 let hostil baseballový areál Na Hvězdě v Třebíči. Domácí Nuclears zde na úvod zdolali Ježky Jihlava 9:8. S Draky Brno sice prohráli 6:8, ale ze všech zbývajících utkání už vyšli vítězně. Blansko porazili 9:0, Frýdek-Místek 7:1 a Techniku Brno 9:2.

O celkovém prvenství Třebíče, druhém místu Draků Brno a třetí příčce Olympie Blansko rozhodla při shodném počtu čtyř vítězství celková bilance ze vzájemných zápasů těchto soupeřů. „Celý víkend se náš tým mohl opřít o dobrou obranu a především o vynikající nadhoz. Zde si dokonce Kristýna Kuchaříková, Jakub Kliner a Daniel Dobeš připsali ERA 0,00, Daniel Dobeš navíc osm strike outů, což byl nejlepší výsledek z obou kvalifikací. Již nyní se hráči těší na soupeře na republikovém šampionátu," pPochvaloval si po turnaji výkony svých svěřenců trenér starších žáků Pavel Jozek.

Šampionát kadetů do 15 let bude hostit od 25. do 27. září 2020 Eagles Praha, ve stejném termínu budou o medaile bojovat také starší žáci do 11 let. Jejich mistrovství se odehraje v areálu týmu Hroši Brno.

ROBERT VÁVRA, kal