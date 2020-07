V kategorii starších žákyň skončila Michaela Mitisková, po třetím místě v Račicích, o pouhých pět vteřin těsně čtvrtá. Ve stejné kategorii obsadila Šárka Kratochvílová šestnácté místo. Mezi staršími žáky byl Matěj Března devátý, Jakub Auf sedmnáctý a Marek Kratochvíl devatenáctý.

Mezi žáky kategorie 10 - 11 let doběhl Matyáš Večeřa jako šestý a Jakub Auf jako devatenáctý. Mezi dívkami byla Zuzana Mezlíková jedenáctá. V kategorii 12 - 13 let měl třebíčský oddíl nejpočetnější zastoupení. Mezi chlapci byli Daniel Oborný a Jan Voda na jedenadvacátém, resp. čtyřiatřicátém místě. Mezi dívkami má za sebou úspěšné vystoupení Lucie Mitisková, která obsadila šestou příčku. Až za ní závod dokončily Nela Bednářová (15), Tereza Coufalová (19) a Nikola Vodová (24).

Závodům Českého poháru žactva předcházel v dopoledních hodinách tradiční Pardubický triatlon dospělých. I zde měl třebíčský oddíl triatlonu své zastoupení. V kategorii mužů od 40 do 49 let byl na čtyřiadvacátém místě Dušan Procházka. Mezi muži nad 60 let obsadil Petr Mejzlík výborné druhé místo. Vůbec nejúspěšnější pak byla Nikola Procházková, která doběhla mezi ženami celkově na čtvrtém místě a v kategorii juniorek zvítězila.