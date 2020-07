O pilotáž se postaral týmový manažer Jiří Mičánek mladší, který o úspěšné akci řekl: „Náměšť opět nezklamala. Navzdory situaci, která aktuálně hýbe světem, přijelo na Vysočinu neskutečné množství fanoušků. Navíc byla rekordně obsazená startovní listina a ustavil se nový traťový rekord. Tyto atributy udělaly z Náměště naprosto fantastický podnik a jsme moc rádi, že jsme mohli být u toho,“ lebedil si Mičánek.

Už o víkendu jeho stáji konečně začíná nová sezona.

„Všichni už myslíme na to, co přijde v nadcházejících dnech. Ve středu jsme odjeli do Chorvatska na okruh v Grobniku, kde o víkendu startuje sezona Mezinárodního mistrovství České republiky a stejně tak i nová série TCR Eastern Europe. V Chorvatsku nás bude s novou Cuprou reprezentovat Michal Makeš, kterého také čeká velká premiéra, no a hned další víkend už okusíme úvodní podnik Lamborghini SuperTrofeo v italském Misanu. Byla to dlouhá přestávka a všichni se už moc těšíme, že nám to letošní závodění konečně naplno začne,“ doplnil Mičánek.